Luto en el periodismo deportivo boliviano: fallece el legendario Tito de la Viña

El periodista deportivo José Vila de la Viña, conocido por todos como Tito de la Viña, falleció este sábado a los 94 años, dejando un profundo legado en el periodismo deportivo boliviano tras más de siete décadas de trayectoria.

Nacido en La Paz el 5 de diciembre de 1931, fue bioquímico farmacéutico de profesión, pero dedicó gran parte de su vida a informar sobre el deporte nacional e internacional. Su trabajo lo llevó a cubrir seis Copas del Mundo de fútbol, Juegos Olímpicos y numerosos eventos deportivos, consolidándose como una de las voces más respetadas del país.

Además de su labor en los medios de comunicación, compartió su experiencia con nuevas generaciones de periodistas, convirtiéndose en un referente y maestro para decenas de profesionales.

Su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo y diversos homenajes por su aporte a la comunicación deportiva. Con su partida, Bolivia despide a una de las figuras más influyentes del periodismo nacional, cuyo legado permanecerá en la historia del deporte y la comunicación.

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