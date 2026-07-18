Scaloni juega al misterio: probó a 13 futbolistas antes de la final contra España

Lionel Scaloni volvió a esconder sus cartas antes del partido más importante del Mundial.

Durante el último entrenamiento de Argentina previo a la final contra España, el director técnico repartió pecheras entre 13 jugadores de campo, una decisión que abrió diferentes interpretaciones sobre la alineación que comenzará el encuentro decisivo.

La sesión se desarrolló en el Red Bulls Performance Center de Nueva Jersey y comenzó con aproximadamente 45 minutos de retraso debido a una tormenta eléctrica. La prensa únicamente pudo observar los primeros 15 minutos del trabajo, por lo que todavía se desconoce qué formación ensayó Scaloni durante la parte reservada de la práctica.

LOS 13 JUGADORES QUE RECIBIERON PECHERA

Los futbolistas seleccionados por Scaloni durante el tramo abierto del entrenamiento fueron:

Lionel Messi.

Julián Álvarez.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Leandro Paredes.

Rodrigo De Paul.

Giuliano Simeone.

Giovani Lo Celso.

Thiago Almada.

Nicolás Tagliafico.

Cristian “Cuti” Romero.

Lisandro Martínez.

Gonzalo Montiel.

El hecho de que fueran 13 no significa que Argentina vaya a disputar el partido con una formación irregular. Scaloni habría incluido distintas alternativas para trabajar movimientos tácticos o mantener abiertas varias posibilidades antes de escoger a los once titulares.

Tampoco apareció Emiliano “Dibu” Martínez en esa lista porque el reparto observado correspondió a jugadores de campo.

Foto EFE

MONTIEL APARECE Y MOLINA QUEDA BAJO DUDA

Una de las decisiones que más llamó la atención fue la presencia de Gonzalo Montiel y la ausencia de Nahuel Molina entre los jugadores que recibieron pechera.

Molina comenzó como titular en la semifinal frente a Inglaterra, pero Montiel podría reemplazarlo en el lateral derecho para enfrentar a España. Los reportes posteriores a la práctica señalan que Scaloni habría probado un equipo con el futbolista de River desde el inicio.

La elección será clave porque el lateral argentino deberá enfrentarse al sector ofensivo español en el que suele moverse Lamine Yamal.

DE PAUL PRESIONA PARA RECUPERAR SU LUGAR

La segunda gran incógnita está en el mediocampo.

Rodrigo De Paul, que comenzó entre los suplentes ante Inglaterra, recibió una de las pecheras y aparece con posibilidades concretas de regresar al once. Su principal competencia sería Giuliano Simeone, titular durante la semifinal.

Sin embargo, la presencia de Giovani Lo Celso abrió una tercera alternativa. El mediocampista también fue incluido en el ensayo y podría ocupar el sector derecho por su capacidad para asociarse, conservar la pelota y aportar precisión en los pases.

Por esa razón, el puesto parece disputarse entre:

Rodrigo De Paul.

Giuliano Simeone.

Giovani Lo Celso.

LO CELSO, UNA DE LAS SORPRESAS

Giovani Lo Celso no ha tenido continuidad durante las últimas rondas, pero apareció entre los 13 elegidos.

El mediocampista fue titular durante la fase de grupos frente a Jordania y marcó un gol de tiro libre. Su inclusión podría responder a una variante táctica para aumentar la posesión ante una España que suele dominar el balón.

Thiago Almada también recibió pechera, aunque inicialmente aparece con menores posibilidades de comenzar la final.

LOS QUE QUEDARON FUERA DEL REPARTO

Entre los jugadores que no recibieron pechera durante los minutos observados estuvieron:

Lautaro Martínez.

Nicolás González.

Facundo Medina.

Nico Paz.

Nahuel Molina.

Su ausencia no significa que hayan quedado descartados para el partido. La práctica completa continuó sin acceso para los periodistas y Scaloni pudo realizar otros ensayos una vez cerradas las puertas.

También existe la posibilidad de que el entrenador haya distribuido las pecheras deliberadamente para evitar revelar su verdadera estrategia al cuerpo técnico español.

EL POSIBLE ONCE DE ARGENTINA

Según la información surgida después del entrenamiento, Argentina podría realizar dos modificaciones respecto al equipo que venció a Inglaterra:

Gonzalo Montiel por Nahuel Molina.

Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone.

La posible formación sería:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Este esquema permitiría fortalecer el mediocampo con cuatro futbolistas y acompañar a Messi y Julián Álvarez en el ataque.

No obstante, el equipo todavía no fue confirmado oficialmente.

¿ENSAYO REAL O MANIOBRA DE DISTRACCIÓN?

El reparto de las 13 pecheras dejó tres interpretaciones posibles:

La primera es que Scaloni todavía no decidió entre De Paul, Simeone y Lo Celso. La segunda es que buscó probar distintas variantes dentro de un mismo ejercicio. La tercera es que utilizó los minutos abiertos a la prensa para enviar señales contradictorias y evitar que España conozca su verdadero plan.

Los antecedentes del entrenador muestran que suele modificar su estructura según las características del rival. La decisión definitiva podría conocerse únicamente cuando Argentina entregue la planilla oficial antes de la final.

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