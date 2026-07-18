¡Vuelco y fuga! Vehículo termina incrustada en la reja de un banco de Cochabamba

Un aparatoso accidente de tránsito alarmó durante la madrugada de este sábado a los vecinos de la avenida Blanco Galindo, en Cochabamba.

Un vehículo particular sufrió un vuelco de campana, subió a la acera y terminó impactando contra las rejas de ingreso de una entidad bancaria ubicada cerca de la rotonda de la avenida Reducto.

Después del hecho, el conductor habría abandonado el vehículo y escapado antes de la llegada de la Policía.

EL VEHÍCULO QUEDÓ INCRUSTADO EN EL INGRESO

El accidente se registró aproximadamente a las 04:50, sobre la acera sur de la avenida Blanco Galindo, en un sector de alta circulación vehicular que conecta Cochabamba con municipios del Valle Bajo.

La fuerza del impacto dejó la vagoneta encajada entre la acera y la infraestructura de la agencia bancaria.

Las imágenes posteriores al hecho muestran daños de consideración en el motorizado y en las rejas exteriores del establecimiento financiero.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas.

UN CIUDADANO ALERTÓ A LA POLICÍA

De acuerdo con el reporte preliminar del Comando Regional de la Policía del Valle Bajo, los efectivos se trasladaron hasta el lugar después de recibir la denuncia de un ciudadano.

Al llegar, encontraron el vehículo accidentado, pero no localizaron al conductor ni a posibles ocupantes.

La Policía inició las diligencias correspondientes para identificar al propietario de la vagoneta y determinar quién conducía durante el accidente.

BUSCAN AL CONDUCTOR

Los investigadores revisarán las cámaras de seguridad de la entidad financiera, negocios cercanos y viviendas de la zona para reconstruir el recorrido del vehículo.

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