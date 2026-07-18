Mujer queda en coma tras brutal golpiza: aprehenden a su pareja por tentativa de feminicidio

Una mujer se debate entre la vida y la muerte en una sala de terapia intensiva tras haber sido brutalmente golpeada por su pareja en la ciudad de La Paz. El presunto agresor ya se encuentra aprehendido en celdas policiales y es investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El hecho, que consterna a la comunidad, salió a la luz pública luego de que el centro médico Kolping, ubicado en la zona de Villa Dolores, reportara el ingreso de una paciente en estado de coma.

Según el informe brindado por el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, Miguel Zambrana, la agresión física se registró la madrugada del pasado 15 de julio, aproximadamente a las 03:00 de la mañana, al interior de un inmueble en la zona de Villa Fátima.

"En estado de inconsciencia se mantiene casi 24 horas en el domicilio, acompañada por la mayoría de familiares relacionados con el agresor", detalló la autoridad policial.

Posteriormente, al percatarse de la gravedad de la situación, el sospechoso en complicidad con algunos de sus familiares subió a la víctima a un vehículo para recorrer distintos centros hospitalarios en busca de asistencia médica. De acuerdo con las declaraciones de los implicados, varios nosocomios les habrían negado la atención bajo el argumento de que no contaban con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos.

Diagnóstico reservado y situación legal

Actualmente, el panorama de salud de la víctima es crítico. Se encuentra internada bajo un diagnóstico de coma profundo y con un riesgo inminente de perder la vida debido a la severidad de los traumatismos causados por la agresión.

Respecto al plano legal, el presunto autor permanece bajo custodia en dependencias de la Felcv. En las próximas horas será puesto a disposición de un juez cautelar en su audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público y la Policía solicitarán su detención preventiva basándose en el riesgo de fuga y los graves indicios acumulados en la investigación.

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