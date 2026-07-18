¿Dónde están las personas que prometían empleos bien remunerados en el extranjero y presuntamente terminaron enviando a ciudadanos bolivianos hacia la guerra entre Rusia y Ucrania?

La Policía y el Ministerio Público continúan siguiendo el rastro de una presunta red internacional de trata de personas que habría captado a bolivianos mediante engaños, aprovechándose principalmente de su necesidad de conseguir trabajo.

Hasta el momento, la Fiscalía abrió tres investigaciones en Santa Cruz, identificó al menos 16 posibles víctimas y presentó una imputación formal contra tres personas por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados. El hombre señalado como principal sospechoso, identificado como Amador M., permanece prófugo.

La imputación constituye una acusación preliminar y no equivale a una condena. Las responsabilidades deberán establecerse mediante el proceso judicial.

¿CÓMO OPERABA LA PRESUNTA RED?

Las investigaciones preliminares señalan que los posibles reclutadores utilizaban principalmente:

Publicaciones en redes sociales.

Enlaces y conversaciones por WhatsApp.

Falsas ofertas de trabajo en Rusia.

Promesas de elevados salarios en dólares.

Recomendaciones entre amigos, familiares y conocidos.

Apoyo de intermediarios para tramitar documentos y organizar los viajes.

Una persona que estuvo cerca de aceptar una de estas propuestas relató que encontró el anuncio en Facebook y posteriormente fue dirigida a un contacto de WhatsApp para recibir mayor información.

Otros reportes indican que se ofrecían supuestos empleos en construcción, pintura, seguridad o logística. Sin embargo, las familias denunciaron que, después de llegar a Rusia, varios bolivianos habrían recibido entrenamiento militar y sido enviados hacia zonas de combate.

UN RECLUTADO PODÍA LLEVAR A OTROS

El mecanismo no se habría limitado a las publicaciones digitales.

Según los testimonios recopilados durante la investigación, después de captar a una persona, los intermediarios le preguntaban si conocía a otros ciudadanos interesados en viajar y ganar dinero en Rusia.

De esta manera, las ofertas circulaban entre familiares, vecinos y conocidos, generando cadenas de confianza que permitían captar a más personas sin despertar sospechas.

En la comunidad de Rincón de Palometas, en Santa Cruz, nueve ciudadanos habrían emprendido el viaje. Algunos familiares señalaron que perdieron contacto con ellos después de que comenzaran un periodo de entrenamiento.

“Que si esas personas tienen algo que ver, paguen por lo que han hecho”, manifestó una familiar afectada.

TRES IMPUTADOS Y UN SOSPECHOSO PRÓFUGO

El Ministerio Público presentó la imputación formal contra tres hombres que supuestamente colaboraron con la captación y el traslado de las víctimas.

Según la Fiscalía, dos de los imputados serían hermanos del principal investigado y el tercero su exyerno. La defensa de los acusados rechazó las sindicaciones y afirmó que únicamente dieron alojamiento a su familiar durante algunos días, sin conocer sus presuntas actividades.

Las autoridades sostienen que existen indicios que deberán ser valorados judicialmente, entre ellos declaraciones, teléfonos celulares, computadoras, documentos y pasaportes secuestrados durante los allanamientos.

Aunque inicialmente circularon versiones sobre el hallazgo de aproximadamente 50 pasaportes, la fiscal superior Alejandra Rocha aclaró que el secuestro oficialmente confirmado fue de siete pasaportes pertenecientes a ciudadanos bolivianos.

El principal sospechoso continúa sin ser localizado. La Policía realiza operativos para encontrarlo y determinar si existen más intermediarios dentro y fuera de Bolivia.

UNA RED CON POSIBLE ALCANCE INTERNACIONAL

La Fiscalía considera que el caso presenta características transnacionales, debido a que mecanismos similares de captación fueron denunciados en otros países de América Latina.

Por esta razón, Bolivia solicitó información a empresas telefónicas, agencias de viajes y autoridades extranjeras para reconstruir las rutas empleadas por las víctimas.

También fueron activados mecanismos de cooperación mediante Cancillería, Interpol y la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas, con requerimientos dirigidos a Rusia, Perú, Colombia y Venezuela.

La Embajada de Rusia en Bolivia rechazó cualquier vinculación institucional con las presuntas redes de reclutamiento.

LAS VÍCTIMAS PODRÍAN SER MUCHAS MÁS

Las 16 personas identificadas hasta el momento corresponden a tres causas abiertas en Santa Cruz. En una investigación existe una víctima registrada; en otra, seis; y en la tercera, nueve.

Sin embargo, la Fiscalía advirtió que el número podría aumentar.

Familiares mencionaron otros posibles casos en diferentes departamentos, pero varias personas todavía no presentaron una denuncia formal ante las autoridades. Sin ese paso, resulta más difícil iniciar diligencias, acceder a datos migratorios y establecer el paradero de los afectados.

“Es muy probable que existan muchas más víctimas”, señalaron desde el Ministerio Público.

LAS OFERTAS SIGUEN REPRESENTANDO UN PELIGRO

Publicaciones y conversaciones relacionadas con supuestos trabajos en Rusia continúan circulando en redes sociales y servicios de mensajería, según testimonios y reportes.

No obstante, las autoridades todavía deben determinar cuáles forman parte de esta presunta red, cuáles pertenecen a otros intermediarios y si actualmente continúan captando personas.

La población debe desconfiar de cualquier propuesta internacional que:

Prometa salarios extraordinariamente elevados.

No identifique claramente a la empresa contratante.

Solicite el envío inmediato del pasaporte.

Evite entregar un contrato verificable.

Pida realizar trámites únicamente por WhatsApp.

Ofrezca trabajos de “seguridad” o “logística” en países involucrados en guerras.

Exija viajar con urgencia o guardar silencio sobre el destino.

Antes de aceptar una oferta en el exterior, se recomienda verificar a la empresa, consultar con Cancillería y evitar entregar documentos originales a personas desconocidas.

La investigación continúa con una interrogante central: ¿cuántos bolivianos más fueron enviados y quiénes siguen operando detrás de estas ofertas?

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