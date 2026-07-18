¡Golpe a las estafas digitales! ATT bloquea más de 13.500 celulares

La lucha contra las estafas digitales permitió bloquear 13.516 equipos móviles mediante su código IMEI y cortar 10.846 líneas telefónicas presuntamente utilizadas para cometer fraudes en Bolivia.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que la plataforma oficial Bloquea la Estafa recibió 16.821 denuncias entre el 1 de enero y el 17 de julio de este año.

Del total de casos registrados, 9.374 fueron declarados procedentes, mientras que 7.004 resultaron improcedentes y otros 443 permanecen en proceso de evaluación.

La presentación de una denuncia no genera automáticamente el bloqueo. Primero se analizan los antecedentes y las pruebas proporcionadas por el usuario. Cuando el reporte es declarado procedente, se dispone el corte de la línea y el bloqueo del equipo identificado mediante su IMEI.

FALSOS OPERADORES, LA MODALIDAD MÁS FRECUENTE

El reporte institucional señala que la modalidad más denunciada continúa siendo la denominada “supuesta asistencia de su operador”.

En estos casos, los estafadores se hacen pasar por trabajadores de empresas telefónicas y contactan a los usuarios con diferentes pretextos. Durante la conversación intentan conseguir información personal, contraseñas, códigos de verificación o acceso a cuentas digitales.

Las víctimas pueden recibir llamadas o mensajes en los que se les anuncia un supuesto premio, una promoción, la actualización de una línea, el bloqueo inminente de su número o la necesidad de confirmar datos.

La ATT recordó que los códigos enviados por SMS o aplicaciones de mensajería son confidenciales y no deben compartirse con ninguna persona.

¿QUÉ OPERADOR REGISTRA MÁS LÍNEAS DENUNCIADAS?

Del total de números reportados, el 67% correspondía a líneas de Telecel S.A., el 15% a Entel S.A., el 12% a Nuevatel PCS de Bolivia S.A. y el 6% a operadores internacionales.

Estas cifras muestran la distribución de las líneas denunciadas y no implican que las empresas telefónicas sean responsables de los fraudes. Los delincuentes pueden utilizar números registrados en cualquier operador para contactar a sus posibles víctimas.

LA PAZ, SANTA CRUZ Y COCHABAMBA CONCENTRAN MÁS REPORTES

La mayor cantidad de denuncias fue registrada en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Según la entidad reguladora, la coordinación con los operadores móviles permitió suspender números y bloquear celulares para impedir que continuaran siendo utilizados en nuevas estafas.

Sin embargo, el procedimiento de la ATT no contempla la devolución del dinero perdido. Cuando la víctima realizó una transferencia o sufrió un perjuicio económico, también debe presentar la denuncia correspondiente por la vía penal.

¿CÓMO DENUNCIAR?

Las personas que reciban una llamada, mensaje o contacto sospechoso pueden presentar su reporte mediante la plataforma oficial Bloquea la Estafa.

Para facilitar la investigación, se recomienda conservar:

Capturas de pantalla de los mensajes.

Números telefónicos involucrados.

Registro de llamadas.

Comprobantes de transferencias.

Códigos QR, audios y cualquier otra prueba.

Fecha, hora y descripción detallada de lo ocurrido.

La ATT pidió a la población denunciar rápidamente cualquier intento de fraude y evitar borrar las conversaciones antes de completar el reporte.

Mira la programación en Red Uno Play