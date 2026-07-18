Una escena estremecedora movilizó a la Policía durante la madrugada del viernes en la localidad de Santa Fe, perteneciente al municipio cruceño de San Carlos.

Una joven enfermera de 25 años fue encontrada sin vida, enmanillada y atada a una cama dentro de una vivienda que todavía era consumida por el fuego. En el mismo inmueble se encontraba su hijo de cuatro años, quien logró ser auxiliado y fue trasladado de emergencia a Santa Cruz de la Sierra.

LA ENCONTRARON CUANDO LA VIVIENDA AÚN ARDÍA

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Jhonny Coca, informó que el personal policial llegó al domicilio aproximadamente a las 04:45, después de recibir una alerta por el incendio.

Al ingresar, los efectivos encontraron a la mujer todavía rodeada por las llamas e inicialmente intentaron auxiliarla, pensando que podía continuar con vida.

La víctima tenía manillas plásticas en la parte posterior del cuerpo y estaba sujetada con una cuerda a la cama, condición que le habría impedido escapar del incendio. La causa preliminar de la muerte sería la inhalación de monóxido de carbono, aunque deberá ser confirmada mediante la autopsia médico-legal.

SU HIJO SOBREVIVIÓ CON GRAVES QUEMADURAS

Dentro de la vivienda también fue encontrado un niño de cuatro años. El menor fue evacuado hasta un hospital de la capital cruceña debido a que presenta quemaduras en más del 50% de su cuerpo.

Su estado de salud es delicado y permanece bajo atención especializada. Las autoridades investigan cómo logró sobrevivir y en qué sector del inmueble se encontraba cuando comenzó el fuego.

UNA TERCERA PERSONA ESTÁ BAJO INVESTIGACIÓN

Las primeras versiones difundidas apuntaban al entorno de la víctima. Sin embargo, la Policía estableció que su esposo, un funcionario policial, cumplía funciones en otra provincia cuando ocurrió el hecho y, hasta el momento, no lo identifica como autor.

La investigación se concentra ahora en una tercera persona que presuntamente vivía en el domicilio y colaboraba con la víctima en actividades de venta irregular de gasolina.

De acuerdo con el reporte policial, este hombre cuenta con antecedentes penales y habría desaparecido después del incendio. Equipos de Inteligencia trabajan para identificarlo plenamente, localizarlo y proceder con su aprehensión.

¿EL MÓVIL FUE EL ROBO DE BS 20.000?

Entre las principales líneas investigativas se encuentra la desaparición de aproximadamente Bs 20.000 que presuntamente estaban dentro de la vivienda.

La Policía busca establecer si el dinero fue sustraído por la persona que habitaba con la víctima y si el robo motivó el ataque y el posterior incendio del inmueble.

No obstante, esta hipótesis todavía debe ser respaldada con declaraciones, pericias, registros telefónicos y otros elementos recolectados durante la investigación.

El caso continúa abierto y todavía no existe una persona formalmente identificada como autora del crimen. La Felcc y el Ministerio Público deberán determinar cómo se inició el incendio, quién inmovilizó a la víctima y qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

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