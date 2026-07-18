¡Alerta en Tarija! Un incendio forestal avanza hacia comunidades de San Lorenzo

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en máxima alerta al municipio de San Lorenzo, en el departamento de Tarija, donde las llamas avanzan rápidamente sobre la región. El fuego, que se originó inicialmente en la zona de Huacata, avanza de manera implacable hacia la comunidad de Quirusillas poniendo en riesgo toda la vegetación local.

Una lucha contra el viento

Las condiciones climáticas adversas y las fuertes ráfagas de viento facilitaron que el siniestro se extendiera por varios kilómetros en muy poco tiempo. Ante este complejo escenario, el avance del fuego amenaza directamente con alcanzar las viviendas de las familias que habitan en estas comunidades vulnerables.

Diversos equipos de bomberos, personal de Gestión de Riesgos, voluntarios y los propios comunarios ejecutan intensas labores para frenar la emergencia de forma conjunta. El operativo terrestre se reforzó con el despliegue de brigadas especializadas que buscan cortar la línea de avance de las llamas.

Llamado a la prevención

Las autoridades locales exhortaron a la población a evitar acercarse a las zonas afectadas para resguardar su integridad física ante el peligro. Asimismo, se solicitó el apoyo de los ciudadanos para reportar de inmediato cualquier nuevo foco de calor que pueda surgir en los alrededores.

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