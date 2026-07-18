“Pelean con machetes, cuchillos y palos”: vecinos del Plan Tres Mil exigen más patrullajes

Vecinos del barrio Juancho, ubicado en la zona del Plan Tres Mil, denunciaron que grupos de jóvenes protagonizan constantes enfrentamientos durante la noche, utilizando machetes, cuchillos y palos, situación que mantiene en alerta a las familias del sector.

Roberto León, vecino de la zona, afirmó que el problema de las pandillas persiste desde hace varios años y que los grupos se reúnen principalmente en una plaza del barrio durante la noche.

“Lamentablemente nos encontramos con esta situación de problemas de las pandillas. Nuestro barrio ya es bastante tiempo atrás, hasta el día de hoy continúa esto. Prácticamente se nos ha hecho un nombre de los jóvenes pandilleros”, señaló.

Según el dirigente vecinal, los grupos llegan desde distintos sectores cercanos, como Pueblo Nuevo, Manantial de Vida y Pampa Juancho, para concentrarse en el lugar y protagonizar enfrentamientos.

“Vienen de acá, de Pueblo Nuevo, más allá del Manantial de Vida, también de más adentro, de Pampa Juancho, así se juntan justamente aquí en la plaza. A partir de las 10, 10 y media, 11, empiezan a pelear y son armados con machetes, cuchillos y palos”, relató.

Los vecinos expresaron su preocupación debido a que en la zona viven niños y familias que temen salir durante la noche ante posibles hechos de violencia.

“Para nosotros como vivientes es preocupante porque tenemos hijos menores de edad y no se puede continuar así”, manifestó León.

Ante esta situación, los habitantes solicitaron a la Policía incrementar los patrullajes en el barrio y realizar operativos para identificar y detener a los responsables de los enfrentamientos.

“Llamamos a las autoridades competentes, por favor, que puedan bajar a nuestro barrio, a nuestra zona, hacer los patrullajes que corresponden al comandante central y también a la subcomandante de la EPI-3 del Plan Tres Mil”, pidió.

El vecino indicó que, aunque ocasionalmente se observa presencia policial, consideran que las intervenciones no son suficientes porque los enfrentamientos continúan.

“Nos gustaría que lo agarren, que lo detengan porque también se ve de vez en cuando que viene la Policía. No es suficiente porque no los agarran y las pandillas continúan”, concluyó.

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