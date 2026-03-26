Santa Cruz: Padres exigen control policial ante pandillas cerca de colegios

La preocupación crece entre los vecinos del barrio 23 de Diciembre, ubicado en el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia, en Santa Cruz, debido al incremento de hechos de inseguridad en la zona.

Padres de familia y residentes alertan sobre la presencia de pandillas que estarían merodeando especialmente en horarios de salida escolar.

Según testimonios recogidos en el lugar, los grupos generan temor entre estudiantes y vecinos, ya que en varias ocasiones habrían protagonizado situaciones de acoso y amedrentamiento en inmediaciones de unidades educativas, canchas y el microhospital del sector.

“Los muchachos salen del colegio y son molestados. No solo es aquí, también ocurre en otros puntos del barrio”, denunció una madre de familia, quien pidió mayor presencia policial para resguardar la seguridad de los estudiantes.

Los vecinos aseguran que esta situación no es reciente y que, desde hace semanas, las pandillas han incrementado su presencia en la zona, afectando principalmente a los menores de edad. “Estamos preocupados porque nuestros hijos corren riesgo. No sabemos a dónde acudir”, manifestó otro padre.

Asimismo, cuestionaron el accionar de la Policía, señalando que, si bien en ocasiones se hacen presentes, no realizan controles efectivos. “Solo vienen, se sacan fotos y se van. Necesitamos que hagan cumplir la ley”, reclamó una vecina.

Ante este panorama, los habitantes del barrio 23 de Diciembre exigen a las autoridades reforzar los patrullajes y garantizar la seguridad, especialmente en horarios críticos como la salida de clases. Piden, además, la presencia permanente de efectivos policiales en puntos estratégicos para prevenir hechos delictivos.

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