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Violento enfrentamiento entre pandillas causa temor en vecinos de la Calle Charcas

Petardos, gritos y peleas desatan el miedo en la zona, donde la Policía tuvo que intervenir.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/04/2026 21:48

Violento enfrentamiento entre pandillas causa temor en vecinos
Santa Cruz, Bolivia

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Momentos de tensión y miedo se vivieron en la zona del Segundo Anillo, calle Charcas, donde vecinos denunciaron un enfrentamiento entre grupos de pandillas que se prolongó por más de una hora.

De acuerdo con testimonios, la situación incluyó peleas, gritos e incluso el uso de petardos, lo que generó pánico entre las familias del sector. Algunos habitantes alertaron que los artefactos explosivos llegaron a caer en viviendas cercanas, incrementando el riesgo para quienes residen en la zona.

Los vecinos señalaron que este tipo de hechos no era común anteriormente y que los conflictos comenzaron hace aproximadamente tres semanas, tras la aparición de supuestos encargados de un lote baldío. 

“Estamos atemorizados, esto nunca pasaba. Ahora llegan en la noche, tiran petardos sin importar si hay gente”, expresó una vecina afectada, quien aseguró que la situación ha alterado la tranquilidad del barrio.

Ante las denuncias, efectivos policiales, incluyendo personal antidisturbios, se trasladaron al lugar para controlar la situación. Asimismo, se solicitó refuerzo con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos entre los grupos involucrados.

Las autoridades confirmaron que se trató de una disputa entre dos bandos de personas y que se mantendrá vigilancia en el sector para resguardar la seguridad de los vecinos, quienes piden acciones inmediatas para evitar que estos hechos se repitan.

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