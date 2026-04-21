Intendencia halla moho y hongos en puesto de refrescos: "Es un atentado a la salud"

La Intendencia Municipal, en coordinación con el departamento de Defensa al Consumidor, intensificó este lunes sus operativos de control de inocuidad alimentaria en el casco viejo de la ciudad. La intervención, realizada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sucre, terminó con la sanción drástica a un puesto de venta de refrescos tras hallarse graves irregularidades sanitarias.

Hallazgos alarmantes

Las autoridades municipales informaron que, tras la inspección de los utensilios y productos, se constataron condiciones que representan un peligro directo para la salud pública.

"Es lamentable constatar elementos que denotan que se estaría atentando contra la salud. Hemos encontrado presencia de moho, refrescos completamente acidificados y 'coolers' con hongos", señaló el responsable de Defensa al Consumidor. La autoridad fue enfática al señalar que, si bien se entiende la necesidad económica de los comerciantes, "la pobreza no es sinónimo de suciedad".

El puesto de venta cuenta con la patente municipal correspondiente; sin embargo, debido a la "mala praxis" detectada, las autoridades procedieron de la siguiente manera: Se aplicará una multa conforme a la normativa vigente. El puesto permanecerá cerrado hasta que los propietarios subsanen las observaciones. Se estima que la reapertura podría darse en un lapso de 48 a 72 horas.

La respuesta de los comerciantes

Por su parte, la encargada del puesto afectado calificó la intervención de exagerada y negó que el producto estuviera en mal estado. "Todo lo que dicen que está agrio es mentira, el refresco se elabora para el día. Lo que vieron eran cosas que ya teníamos que habernos llevado anoche, pero el transporte se arruinó", explicó.

A pesar de las justificaciones, la comerciante admitió que hubo un "descuido" y aseguró que utilizarán esta experiencia para mejorar el servicio: "Cuando hay altas, hay bajas también; esto nos servirá para mejorar todo".

La Intendencia adelantó que estos operativos, similares a los realizados recientemente en el sector del "Correo", continuarán de forma sorpresiva en otros puntos de la jurisdicción para velar por la salud de los cochabambinos.

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