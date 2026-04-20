TEMAS DE HOY:
Feminicidios Bolivia Christian Rodríguez Tragedia

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hospital de la Mujer advierte alza en precios de medicamentos

Jefatura de farmacia señala que el incremento en insumos podría afectar la provisión oportuna.

Juan Marcelo Gonzáles

20/04/2026 18:17

Foto: Ventanilla de Farmacia del Hospital de la Mujer
La Paz

Escuchar esta nota

La jefa de farmacia del Hospital de la Mujer de La Paz, Mónica Chávez, informó que, pese al desembolso de recursos para la compra de insumos médicos, se enfrentan dificultades debido al incremento en los precios.

Compra de insumos

Chávez explicó que actualmente ya se encuentran gestionando nuevas adquisiciones con los recursos asignados.

“Estamos empezando a enviar las segundas solicitudes de compra… con ese millón de bolivianos”, señaló.

Asimismo, indicó que con el presupuesto disponible esperan cubrir las necesidades hasta el segundo cuatrimestre de la gestión 2026.

Incremento de costos

Sin embargo, la autoridad advirtió que existe un aumento significativo en el costo de insumos y medicamentos, lo que complica la planificación.

“Está habiendo incrementos… las empresas indican que los costos han subido y se mantienen elevados”, explicó.

Revisión de precios

Ante esta situación, anunció que se elaborarán informes dirigidos a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) para solicitar una revisión del listado de precios.

Riesgo en provisión

La jefatura de farmacia alertó que esta situación podría impactar en la provisión oportuna de medicamentos para los pacientes, si no se ajustan los costos a la realidad del mercado. Desde el hospital se continuará con las gestiones para garantizar el abastecimiento, mientras se espera una respuesta de las autoridades regulatorias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD