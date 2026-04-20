Hospital de la Mujer advierte alza en precios de medicamentos

La jefa de farmacia del Hospital de la Mujer de La Paz, Mónica Chávez, informó que, pese al desembolso de recursos para la compra de insumos médicos, se enfrentan dificultades debido al incremento en los precios.

Compra de insumos

Chávez explicó que actualmente ya se encuentran gestionando nuevas adquisiciones con los recursos asignados.

“Estamos empezando a enviar las segundas solicitudes de compra… con ese millón de bolivianos”, señaló.

Asimismo, indicó que con el presupuesto disponible esperan cubrir las necesidades hasta el segundo cuatrimestre de la gestión 2026.

Incremento de costos

Sin embargo, la autoridad advirtió que existe un aumento significativo en el costo de insumos y medicamentos, lo que complica la planificación.

“Está habiendo incrementos… las empresas indican que los costos han subido y se mantienen elevados”, explicó.

Revisión de precios

Ante esta situación, anunció que se elaborarán informes dirigidos a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) para solicitar una revisión del listado de precios.

Riesgo en provisión

La jefatura de farmacia alertó que esta situación podría impactar en la provisión oportuna de medicamentos para los pacientes, si no se ajustan los costos a la realidad del mercado. Desde el hospital se continuará con las gestiones para garantizar el abastecimiento, mientras se espera una respuesta de las autoridades regulatorias.

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