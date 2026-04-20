El Alto: Elieser Roca denuncia posibles ítems fantasmas e irregularidades en la Alcaldía

El alcalde electo de la ciudad de El Alto, Elieser Roca, denunció en las últimas horas presuntos hechos de corrupción en la administración municipal de la actual alcaldesa Eva Copa, entre ellos la existencia de ítems fantasmas.

“En la terminal Metropolitana existirían ítems fantasmas”, afirmó, señalando que recibió múltiples denuncias en las últimas semanas.

Irregularidades en recursos

Roca también advirtió sobre posibles inconsistencias en el manejo de recursos económicos.

“Hay un presupuesto que se logra reunir durante la gestión y no es declarado en su totalidad”, sostuvo.

Observaciones en obras

Asimismo, mencionó denuncias relacionadas con infraestructura, como el caso de Hospitales municipales, que no estarían completamente concluido pese a haber sido inaugurado.

Canal de denuncias

Ante esta situación, la autoridad electa anunció la habilitación de un código QR para que la población pueda presentar denuncias de manera reservada.

“La gente podrá enviar su denuncia de forma directa y confidencial”, explicó.

Transición cuestionada

Respecto al proceso de transición, Roca afirmó que no se le estaría brindando información completa desde la actual gestión.

“No nos están pasando la información… hemos tenido que obtener datos por cuenta propia”, señaló.

Presupuesto comprometido

Según indicó, más del 50% del presupuesto correspondiente a la gestión 2026 ya habría sido comprometido, lo que podría afectar la administración entrante.

“Eso significa que nos van a dejar sin dinero”, advirtió

El alcalde electo aseguró que continuará recabando información y que tomará las acciones necesarias para esclarecer las denuncias y garantizar una gestión transparente.

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