Intervienen local cerca de la UPEA y arrestan a unas 100 personas

La Policía realizó la intervención de un local clandestino cercano a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde se evidenció la presencia de decenas de personas que infringían la normativa vigente.

Personas arrestadas

Según el informe preliminar, alrededor de 100 personas fueron arrestadas, entre ellas 30 mujeres y 70 varones, quienes fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación.

Infracción a la norma

El coronel Lizarazo, encargado del operativo, explicó que la intervención se ejecutó por infracción a la Ley 259, tras un trabajo previo de inteligencia.

“Se ha intervenido este local por información procesada por el departamento de inteligencia… estamos trasladando a los infractores”, indicó.

El establecimiento, identificado como “Triquen”, operaba en un sector prohibido y en horarios no autorizados, además de encontrarse a pocas cuadras de la UPEA.

Verificación de menores

Las autoridades señalaron que en las próximas horas se verificará si entre los intervenidos existen menores de edad, una vez que se realicen los controles correspondientes en oficinas policiales.

La Policía reiteró que este tipo de operativos continuarán en la ciudad de El Alto con el objetivo de hacer cumplir la normativa y evitar el funcionamiento de locales clandestinos.

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