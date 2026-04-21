Cochabamba se pone a punto: Todo listo para el gran arranque de la FEXCO este jueves

La cuenta regresiva ha comenzado. Este próximo jueves, Cochabamba se convertirá nuevamente en el epicentro económico del país con la inauguración de la FEXCO, la feria multisectorial más grande de la Llajta, que promete superar todas las expectativas en su versión 2026.

Movimiento intenso en la Laguna Alalay

Al interior del recinto ferial, el ambiente es de plena actividad. A pocos días del corte de cinta, se observa un despliegue masivo de trabajadores que ultiman detalles en el armado de los stands y pabellones. La maquinaria pesada y los vehículos de última gama ya han comenzado a ingresar al predio para ocupar sus lugares en las áreas de exposición, adelantando lo que será una vitrina tecnológica y comercial de primer nivel.

Cifras y participación

La magnitud del evento se refleja en sus participantes:

Expositores: Se espera la presencia de más de 1.300 empresas locales, nacionales e internacionales.

Sectores: Desde industria automotriz y maquinaria pesada hasta servicios y artesanías.

Infraestructura: Los pabellones han sido renovados para ofrecer una mejor experiencia tanto al expositor como al visitante.

Cobertura total de la Red Uno

Como no podía ser de otra manera, la Red Uno de Bolivia reafirma su compromiso con el desarrollo cochabambino y estará presente de principio a fin. El "Canal de la Alegría" estará una vez más con su imponente stand y realizará una cobertura especial, llevando hasta sus hogares cada detalle, lanzamiento y espectáculo que se genere en esta importante muestra ferial.

Todo está dispuesto para que este jueves Cochabamba demuestre, una vez más, su potencial productivo y su capacidad de convocatoria empresarial. ¡La cita está pactada!

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