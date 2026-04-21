TEMAS DE HOY:
El Alto Lidia Patty Caso de feminicidio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Amplían por seis meses la detención preventiva de Lidia Patty por el caso Fondo Indígena

La Fiscalía argumenta que aún faltan inspecciones, declaraciones y la búsqueda de otros implicados.

Red Uno de Bolivia

20/04/2026 20:01

Foto: Lidia Patty (archivo)
La Paz

Escuchar esta nota

En el marco de la investigación por el caso Fondo Indígena, la justicia determinó ampliar por seis meses la detención preventiva de la exdiputada Lidia Patty, mientras continúan las investigaciones.

Avances del proceso

Desde el ministerio Público señalaron que aún restan diligencias clave, como la verificación de proyectos productivos presuntamente no ejecutados, entre ellos invernaderos destinados a la producción de papa y hortalizas.

Inspecciones pendientes

Las autoridades informaron que se deben realizar inspecciones técnicas oculares en distintas provincias de Tarija, además de la toma de declaraciones a testigos y la posible ampliación de la investigación a otros implicados.

Caso Nemesia Achacollo

Asimismo, se confirmó que existen mandamientos de aprehensión no ejecutados, entre ellos contra la exministra Nemesia Achacollo, quien, según reportes migratorios, se encontraría en territorio nacional.

También se mencionó a otros sindicados que continúan siendo investigados dentro del proceso.

Próximas acciones

En el caso de personas no habidas, la Fiscalía prevé realizar notificaciones mediante edictos y avanzar con posibles declaraciones de rebeldía para continuar con el proceso judicial.

El caso Fondo Indígena continúa en etapa investigativa, mientras las autoridades buscan esclarecer responsabilidades en proyectos cuestionados por presunto daño económico al Estado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD