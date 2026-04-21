Amplían por seis meses la detención preventiva de Lidia Patty por el caso Fondo Indígena

En el marco de la investigación por el caso Fondo Indígena, la justicia determinó ampliar por seis meses la detención preventiva de la exdiputada Lidia Patty, mientras continúan las investigaciones.

Avances del proceso

Desde el ministerio Público señalaron que aún restan diligencias clave, como la verificación de proyectos productivos presuntamente no ejecutados, entre ellos invernaderos destinados a la producción de papa y hortalizas.

Inspecciones pendientes

Las autoridades informaron que se deben realizar inspecciones técnicas oculares en distintas provincias de Tarija, además de la toma de declaraciones a testigos y la posible ampliación de la investigación a otros implicados.

Caso Nemesia Achacollo

Asimismo, se confirmó que existen mandamientos de aprehensión no ejecutados, entre ellos contra la exministra Nemesia Achacollo, quien, según reportes migratorios, se encontraría en territorio nacional.

También se mencionó a otros sindicados que continúan siendo investigados dentro del proceso.

Próximas acciones

En el caso de personas no habidas, la Fiscalía prevé realizar notificaciones mediante edictos y avanzar con posibles declaraciones de rebeldía para continuar con el proceso judicial.

El caso Fondo Indígena continúa en etapa investigativa, mientras las autoridades buscan esclarecer responsabilidades en proyectos cuestionados por presunto daño económico al Estado.

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