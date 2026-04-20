Yacuiba: Policía confirma infanticidio de una niña de cuatro años

Un trágico hecho ocurrido el 15 de abril en Yacuiba ha generado profunda consternación en todo el país, tras confirmarse la muerte de una niña de 4 años víctima de violencia, seguida del suicidio de su padre dentro de un centro médico.

De acuerdo con el informe policial, cerca de las 13:30 se recibió una llamada de emergencia desde el centro de salud de San José de Positos, donde un hombre ingresó cargando en brazos a su hija para que sea atendida. Sin embargo, los médicos constataron que la menor ya había llegado sin signos vitales.

Momentos después, el sujeto —identificado como Juan M. L. — ingresó nuevamente al cubículo de emergencias y se disparó en la cabeza con un arma de fuego calibre 38. Personal médico y policial intervino de inmediato y logró trasladarlo al hospital Rubén Zelaya, pero debido a la gravedad de la herida falleció horas más tarde, cuando era preparado para su traslado a Tarija.

El informe forense confirmó que la niña murió por anoxia encefálica provocada por asfixia mecánica, con presión torácica y abdominal.

Además, se evidenciaron múltiples signos de violencia en su cuerpo.

“Las lesiones no eran solo recientes, sino que databan de entre cuatro y cinco días, lo que hace presumir que la menor sufría agresiones previas”, señaló el comandante de Frontera Policial de Yacuiba, Iván Mendívil.

Las investigaciones también establecieron que el padre tenía la custodia de la niña, mientras que la madre se encontraría privada de libertad en Oruro. Este contexto ha generado cuestionamientos sobre cómo se otorgó la tutela, considerando las condiciones en las que vivía la menor.

Desde la Policía se destacó el rol de los vecinos como actores clave para prevenir este tipo de tragedias.

Asimismo, se anunció la coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para reforzar controles, realizar evaluaciones familiares más estrictas y garantizar entornos seguros para menores en situación de vulnerabilidad.

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