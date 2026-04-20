Abril se convierte en el mes más trágico en las carreteras de Bolivia

El mes de abril se perfila como el más crítico en materia de accidentes de tránsito en Bolivia, tras registrarse una alarmante cantidad de siniestros que dejaron decenas de heridos y varias personas fallecidas en distintos puntos del país.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en la carretera a Los Yungas, a la altura del puente San Rafael, donde la colisión entre un camión y una vagoneta dejó al menos dos personas fallecidas y más de una decena de heridos.

Sin embargo, este no es un caso aislado. De acuerdo con reportes de la Dirección Nacional de Tránsito, en las últimas 72 horas se registraron 82 hechos de tránsito a nivel nacional, con un saldo de 52 personas heridas y al menos tres fallecidas, lo que evidencia una tendencia preocupante.

Autoridades señalaron que abril concentra la mayor cantidad de accidentes en lo que va del año, superando a otros meses y encendiendo las alertas sobre la seguridad vial en el país.

“Se ha producido un número elevado de hechos de tránsito en los últimos días, muchos de ellos con consecuencias fatales”, indicaron desde Tránsito.

Las principales causas identificadas continúan siendo factores humanos como el exceso de velocidad, la imprudencia, el consumo de alcohol y el cansancio al volante. A esto se suman fallas mecánicas y las condiciones de algunas vías.

El incremento de casos también se refleja en los centros de salud, donde varios pacientes ingresados por accidentes requieren intervenciones quirúrgicas, principalmente por lesiones neurológicas y traumatológicas.

El panorama genera preocupación en las autoridades, que reiteran el llamado a la responsabilidad de los conductores para evitar que la cifra de víctimas continúe en aumento.

Mientras tanto, tragedias como la ocurrida en la ruta hacia La Paz se convierten en un reflejo de una problemática que, lejos de disminuir, va en ascenso en el país.

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