Confirman que el cuerpo hallado en bolsa de yute es de una mujer

Autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado dentro de una bolsa de yute en la ciudad de La Paz corresponde a una mujer, generando conmoción entre vecinos de la zona Alto La Portada.

El hallazgo se produjo luego de que un adulto mayor alertara a la Policía, tras notar que perros callejeros habían roto parcialmente el saco, dejando al descubierto una extremidad humana.

Efectivos policiales y personal del Ministerio Público se constituyeron en el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar las investigaciones.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima tendría entre 20 y 25 años de edad, aunque su identidad aún no ha sido establecida.

“El cadáver es de sexo femenino, todo lo demás está por determinarse en las investigaciones”, indicó el director departamental de la Felcv, Ricardo Terrazas.

Las primeras indagaciones apuntan a que el cuerpo habría sido abandonado en el lugar y que permaneció allí durante al menos uno o dos días antes de ser descubierto.

Vecinos del sector relataron que el saco estaba en la vía pública desde días anteriores y que despedía un fuerte olor, sin imaginar que se trataba de un cuerpo humano.

“Pensamos que era un animal, nunca imaginamos que era una persona”, señaló una vecina.

El Ministerio Público informó que será la autopsia médico legal la que determine las causas de la muerte y la data exacta del deceso.

En tanto, no se descarta que el caso sea investigado como un posible feminicidio, mientras continúan las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona y la falta de iluminación, factores que —aseguran— facilitan este tipo de hechos delictivos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a la víctima y dar con los responsables de este crimen que ha generado alarma en la población.

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