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Policial

Tragedia en El Alto: lo que se sabe de la familia que murió en un garaje

Cuatro personas, entre ellas un bebé, fallecieron dentro de un garaje tras presuntamente dejar un vehículo encendido en un ambiente cerrado.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

20/04/2026 13:36

El Alto

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Una tragedia sacudió a la ciudad de El Alto, donde cuatro integrantes de una familia —tres adultos y un bebé de un año y dos meses— fueron hallados sin vida dentro de un garaje que también funcionaba como taller.

Según informes preliminares de la Policía y la Fiscalía, la causa de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono. La autopsia médico-legal confirmó esta hipótesis, estableciendo que el gas se acumuló en el ambiente cerrado debido a que un vehículo permanecía encendido por un tiempo prolongado.

“El ambiente no tenía ventilación y el motorizado estaba en funcionamiento, lo que generó la acumulación de monóxido de carbono”, señalaron desde el Ministerio Público.

Las investigaciones apuntan a que la familia habría llegado al domicilio y, posiblemente, encendió el vehículo para calentarse debido a las bajas temperaturas. No se descarta que hubieran consumido bebidas alcohólicas antes del hecho.

Tres de las víctimas fueron encontradas fuera del vehículo, presuntamente intentando salir del lugar, mientras que el menor permanecía en el interior del motorizado. El hecho fue descubierto horas después por familiares que notaron que el vehículo seguía encendido.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias de este trágico suceso.

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