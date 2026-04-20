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De las risas al silencio: así reaccionaron presentadoras al recibir alerta de sismo en Japón

Las conductoras hablaban relajadamente sobre sabores de helado cuando recibieron la información del potente sismo en el norte de Japón. El brusco cambio de tono quedó registrado en imágenes que ya se volvieron virales.

Silvia Sanchez

20/04/2026 13:03

El impactante cambio de las presentadoras tras el terremoto en Japón. Imagen captura.
Japón

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Las conductoras hablaban relajadamente sobre sabores de helado cuando recibieron la información del potente sismo en el norte de Japón. El brusco cambio de tono quedó registrado en imágenes que ya se volvieron virales.

Un programa de televisión japonés protagonizó uno de los momentos más comentados de las últimas horas luego de que sus presentadoras pasaran, en cuestión de segundos, de una conversación divertida sobre helados a informar con total seriedad sobre un fuerte terremoto.

Las conductoras hablaban entre risas sobre curiosos sabores regionales, como helado de sandía y helado de almeja, cuando una de ellas dudó al describir el sabor y ambas comenzaron a reír.

Sin embargo, todo cambió de forma repentina cuando recibieron una actualización informativa sobre el terremoto registrado en el norte de Japón.

Las imágenes muestran cómo el ambiente del set se transforma casi automáticamente: las sonrisas desaparecen, las conductoras cambian su postura corporal y adoptan un tono serio y concentrado para informar a la audiencia sobre la emergencia.

El video se volvió viral porque refleja el contraste entre un momento cotidiano y la rapidez con la que la televisión japonesa reacciona ante situaciones de riesgo.

Japón emitió este lunes una advertencia especial por un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior, luego de que un sismo de magnitud 7,7 sacudiera el norte del país y activara una alerta de tsunami. El epicentro se registró frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico.

La Agencia Meteorológica de Japón señaló que existe una probabilidad más alta de que ocurra otro gran terremoto en comparación con un periodo normal. Aunque hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños importantes, las autoridades pidieron a la población mantenerse preparada.

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