¿Cansado de hacer filas? Así puedes consultar tus aportes de la Gestora en minutos

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo lanzó una campaña para que más asegurados activen su 'Llave Digital' y puedan acceder a sus datos previsionales de manera rápida, segura y sin perder tiempo en filas.

La herramienta permite ingresar a la Oficina Virtual de la entidad y consultar información importante sobre aportes, fondos y movimientos desde cualquier lugar y a cualquier hora.

“Activa tu Llave Digital y toma el control de tus ahorros”, señala la campaña difundida por la entidad, que busca impulsar el uso de plataformas digitales entre los afiliados.

Uno de los principales beneficios es que quienes ya cuentan con Ciudadanía Digital pueden vincular su cuenta de forma inmediata a través de la Oficina Virtual, sin necesidad de acudir presencialmente a una sucursal.

“Si ya cuentas con Ciudadanía Digital, vincula tu cuenta al instante en nuestra Oficina Virtual. Sin filas, 100% online”, destaca la información institucional.

Para activar la Llave Digital, los usuarios deben ingresar a la plataforma de la Oficina Virtual de la Gestora, completar el proceso de registro o vinculación y validar sus datos personales.

Además, la entidad habilitó atención mediante WhatsApp para orientar paso a paso a quienes tengan dudas o necesiten ayuda durante el proceso.

La campaña también pone énfasis en la seguridad de la información personal y recuerda a los usuarios que las consultas digitales permiten un acceso más protegido y ordenado a sus datos.

“Tu seguridad es nuestra prioridad”, concluye la Gestora, invitando a los asegurados a aprovechar las herramientas digitales disponibles.

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