Si no recoges tu subsidio a tiempo, podrías perderlo: esto debes saber

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) recordó a las beneficiarias del Subsidio Prenatal y de Lactancia que tienen un plazo máximo de un año calendario para recoger su paquete.

El tiempo comienza a correr desde el día hábil siguiente a la facturación realizada por el Sedem. Pasado ese periodo, el subsidio será considerado rezagado y podría perderse.

Por ello, la entidad pidió a las madres estar atentas a las fechas de habilitación y consultar regularmente el estado de su beneficio mediante la aplicación Mi Subsidio o la línea gratuita 800-10-2434.

Además del recordatorio sobre el plazo, el Sedem anunció una transformación importante en la lista de productos que forman parte del Subsidio Prenatal y de Lactancia 2026.

La nueva propuesta elimina más del 90% de los alimentos ultraprocesados, como galletas, brownies, alfajores, helados, postres industrializados y carnes enlatadas.

En su lugar, el paquete priorizará alimentos frescos, naturales y de alto valor nutricional. Entre los nuevos productos destacan carne de cerdo, hígado, corazón, huevos de codorniz, pescados, yogur probiótico, quesos bajos en sodio, avena, salvado, harina de plátano verde, maíz y maní pelado.

También se mantendrán productos tradicionales como Nutrimamá, Nutribebé, arroz, leche, huevos, quinua, miel, carne de llama y fideo.

Según el Sedem, estos cambios responden a estudios técnicos orientados a mejorar la nutrición de madres y bebés, combatir la malnutrición y reducir la reventa de productos en mercados.

El valor del subsidio continuará siendo de Bs 2.000, distribuidos entre Bs 1.430 en productos y Bs 570 en alimentos frescos mediante puntos de canje.

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