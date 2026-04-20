Cambio de mando en aerolínea: Eduardo Valdivia asume la gerencia general de BoA

Eduardo Valdivia fue posesionado este lunes como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), con el desafío de consolidar la estabilidad de la empresa estatal y proyectarla hacia una nueva etapa de crecimiento.

“BoA era una empresa con muchos problemas y se ha trabajado duro en su estabilización. Ahora vamos a llevarla a un segundo nivel, con una empresa moderna de la que todos los bolivianos nos sintamos orgullosos”, afirmó Valdivia tras asumir el cargo.

Entre los principales retos, la nueva autoridad mencionó la necesidad de fortalecer la estabilidad económica de la aerolínea, con el objetivo de que deje de ser una carga para el Estado y se convierta en un aporte para el país.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó la experiencia de Valdivia en el sector aeronáutico, especialmente por su trayectoria en líneas aéreas internacionales.

“El objetivo nunca será privatizar BoA. Se trata de mejorarla y llevarla a otro nivel. Estamos abriendo cielos y, con el segundo plan de reactivación, vamos a salir al exterior con vuelos desde Paraguay, Argentina y Chile. La empresa debe estar preparada para lo que se viene”, sostuvo la autoridad.

Zamora añadió que, en esta nueva etapa, el Ministerio de Obras Públicas y la gerencia de BoA trabajarán de manera coordinada para ejecutar el plan de reactivación y fortalecer la presencia internacional de la aerolínea.

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