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Deportes

Tragedia en el Azteca: hincha pierde la vida antes del duelo México Vs Portugal

Un aficionado perdió la vida tras caer desde un palco en la previa del amistoso internacional, según confirmaron autoridades de seguridad 

Martin Suarez Vargas

29/03/2026 10:48

Estadio Azteca de México. Foto: captura video de redes sociales.
México.

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Momentos de profunda conmoción se vivieron en la previa del amistoso entre México y Portugal en el emblemático Estadio Azteca, luego de que un hincha mexicano falleciera tras un trágico accidente ocurrido en la zona de palcos.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el incidente se produjo cuando el aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel por la parte externa del recinto.

En ese intento, el hombre perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja. Personal médico del estadio acudió de inmediato para brindarle asistencia; sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El hecho fue comunicado a las autoridades correspondientes, que ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido. El lamentable episodio empañó la antesala del encuentro internacional, que formaba parte de la reinauguración del estadio de cara al Mundial 2026.

La tragedia generó consternación entre los asistentes y recordó la importancia de reforzar las medidas de seguridad en eventos de gran convocatoria.

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