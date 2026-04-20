“No vamos a defraudar”: Luis Ayllón celebra triunfo en Chuquisaca y promete gobernar para todos

El candidato a la Gobernación de Chuquisaca, Luis Ayllón, se pronunció tras el avance del cómputo oficial y aseguró que los resultados le son favorables con una tendencia “irreversible”.

En contacto con medios, agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que gobernará “para todos”, destacando el apoyo recibido tanto en la capital como en las provincias.

Ayllón sostuvo que, con el 98% del escrutinio preliminar, su candidatura mantiene una ventaja superior al 7%, equivalente a más de 17 mil votos.

“No vamos a defraudar su confianza, vamos a gobernar para todos. Vamos a devolver el liderazgo a Chuquisaca”, expresó, visiblemente emocionado. También remarcó que en Sucre logró revertir los resultados de la primera vuelta, donde había quedado en desventaja.

El virtual ganador señaló que su gestión buscará reposicionar al departamento en el ámbito político y económico del país.

“Lo voy a hacer por toda la gente que ha depositado su confianza en mi persona, y también por quienes no confiaron, para demostrar que con trabajo el chuquisaqueño tiene derecho a estar en la Gobernación”, afirmó.

Finalmente, dedicó el triunfo a su familia y a su madre fallecida, en un mensaje cargado de emoción.

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