Sirepre confirma a Juan Pablo Velasco como el Gobernador electo de Santa Cruz

Tras el procesamiento de la última acta en el centro de cómputo, la brecha sobre Otto Ritter consolida su victoria.
19/04/2026 21:44
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El Órgano Electoral dio a conocer el conteo preliminar del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) de las actas de sufragio correspondientes a la segunda vuelta. Estos datos sitúan a Juan Pablo Velasco, de la agrupación Libre, como el ganador de la jornada democrática.
Según los registros actualizados del Sirepre, el candidato electo ha logrado consolidar su ventaja numérica con 898.699 votos a favor de JP Velasco, dejando a Otto Ritter con 678.768 votos.
Según los datos publicados:
Votos válidos fueron 1.577.467
Votos blancos 12.153
Total votos nulos 86.622
Votos Emitidos 1.676.242
Ciudadanos habilitados por actas computadas 2.032.041
Total ciudadanos habilitados 2.038.004
Total actas computadas 99.21%
Total actas observadas 25
Total actas habilitadas 8962
Con estos resultados, Velasco se erige oficialmente como el virtual gobernador de Santa Cruz de la Sierra para el próximo periodo. La culminación de este conteo oficial cierra cualquier margen de incertidumbre respecto a la voluntad expresada por el electorado cruceño.
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