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Uno decide

Sirepre confirma a Juan Pablo Velasco como el Gobernador electo de Santa Cruz

Tras el procesamiento de la última acta en el centro de cómputo, la brecha sobre Otto Ritter consolida su victoria.

Ximena Rodriguez

19/04/2026 21:44

Imagen: Agrupación Libre.
Santa Cruz

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El Órgano Electoral dio a conocer el conteo preliminar del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) de las actas de sufragio correspondientes a la segunda vuelta. Estos datos sitúan a Juan Pablo Velasco, de la agrupación Libre, como el ganador de la jornada democrática.

Según los registros actualizados del Sirepre, el candidato electo ha logrado consolidar su ventaja numérica con 898.699 votos a favor de JP Velasco, dejando a Otto Ritter con 678.768 votos.

Según los datos publicados:

Votos válidos fueron 1.577.467

Votos blancos 12.153

Total votos nulos 86.622

Votos Emitidos 1.676.242

Ciudadanos habilitados por actas computadas 2.032.041

Total ciudadanos habilitados 2.038.004

Total actas computadas 99.21%

Total actas observadas 25

Total actas habilitadas 8962

Con estos resultados, Velasco se erige oficialmente como el virtual gobernador de Santa Cruz de la Sierra para el próximo periodo. La culminación de este conteo oficial cierra cualquier margen de incertidumbre respecto a la voluntad expresada por el electorado cruceño.

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