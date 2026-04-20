Felcn incauta 71 paquetes de marihuana en operativo en La Angostura

El conductor fue aprehendido cuando transportaba la sustancia con destino a Santa Cruz

Un operativo de control vehicular realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la localidad de La Angostura permitió interceptar un vehículo que se dirigía hacia Santa Cruz.

Hallazgo

Durante la requisa, los efectivos encontraron cuatro bolsas de diferentes colores que contenían 71 paquetes de una sustancia que, tras la prueba de campo, dio resultado positivo para marihuana.

Aprehensión

El conductor del motorizado fue aprehendido en el lugar, mientras que la sustancia controlada fue secuestrada como parte de las investigaciones.

El caso fue puesto en conocimiento del ministerio Público, que continuará con las acciones legales correspondientes.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de sustancias controladas en el país.

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