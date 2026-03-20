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Policial

Felcn incauta 300 paquetes de marihuana en la frontera con Chile

Dos personas fueron aprehendidas tras un operativo antidrogas en el sector de Hito Cajones.

Juan Marcelo Gonzáles

20/03/2026 19:39

Foto: Droga hallada en frontera Bolivia - Chile
La Paz

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Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) lograron el secuestro de 300 paquetes de marihuana durante un operativo realizado en inmediaciones del hito Cajones, en la frontera entre Bolivia y Chile.

El operativo se llevó a cabo en el marco de acciones de interdicción al narcotráfico, cuando los agentes detectaron un vehículo sospechoso que circulaba por la zona.

Hallazgo de la droga

Tras la inspección del motorizado, los efectivos encontraron 12 bolsas de yute de color azul que contenían varios paquetes con una sustancia verduzca.

Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de marihuana.

Personas aprehendidas

Como resultado del operativo, se procedió a la aprehensión del conductor del vehículo y su acompañante, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Asimismo, el caso fue remitido al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

Lucha contra el narcotráfico

Desde la FELCN destacaron que este tipo de operativos refleja el trabajo constante que realizan las fuerzas antidrogas en zonas fronterizas, consideradas puntos estratégicos para el tráfico de sustancias controladas.

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