¡Hallazgo épico en Egipto!: Descubren una momia enterrada con un papiro de la 'Ilíada' de Homero

En un descubrimiento que parece sacado de una novela de aventuras, una misión arqueológica española de la Universitat de Barcelona y el Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA) ha desenterrado un testimonio excepcional del helenismo en el valle del Nilo. En el yacimiento de Al Bahnasa (la histórica Oxirrinco), los expertos hallaron una momia de época romana que albergaba en su interior un papiro con pasajes de la Ilíada, el célebre poema épico de Homero.

Homero en el corazón del Nilo

El fragmento recuperado pertenece al Libro II de la Ilíada, específicamente al pasaje conocido como el "Catálogo de las Naves" o "Índice de los Buques", una extensa enumeración de los contingentes griegos que zarparon para combatir en Troya.

El ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, calificó el hallazgo como una pieza que "agrega una dimensión literaria e histórica importante", subrayando la rareza de encontrar textos clásicos griegos integrados en contextos funerarios egipcios.

Lenguas de oro para hablar con los dioses

La excavación, dirigida por las doctoras Maite Mascort y Esther Pons Mellado, se centró en la denominada "tumba 65", un hipogeo de piedra caliza que, a pesar de haber sufrido saqueos en la antigüedad, conservaba elementos rituales de valor incalculable:

Rituales del Más Allá: Se hallaron tres láminas de oro y una de cobre con forma de lengua. Según las creencias de la época, estas se colocaban en la boca de los difuntos para que pudieran comunicarse con los dioses en el inframundo.

Ajuar ecléctico: Junto a las momias con decoraciones geométricas, se recuperaron sarcófagos de madera policromada, estatuillas de Harpócrates y Cupido en terracota, y curiosidades como la cabeza de un felino envuelta en tela.

Un puente entre dos mundos

Para el profesor Hassan Amer, de la Universidad de El Cairo, este descubrimiento en la tumba 65 permite comprender mejor el sincretismo cultural. La presencia de un texto de Homero junto a ritos funerarios egipcios demuestra cómo la cultura griega y la romana se fusionaron profundamente con las tradiciones locales del valle del Nilo hace más de mil seis siglos.

Este hallazgo reafirma a la antigua Oxirrinco como uno de los depósitos documentales más importantes del mundo, donde la arena del desierto ha logrado preservar, una vez más, la memoria de la humanidad.

Con información de La Razón.es, EFE e Infobae.

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