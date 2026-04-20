Bolivia ya tiene a sus nueve gobernadores: por primera vez habrá dos mujeres

De acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, el nuevo mapa político de las gobernaciones deja un hecho histórico: por primera vez habrá dos mujeres al frente de departamentos.

Las dos gobernadoras electas

En Tarija, María René Soruco, de Camino Democrático por el Cambio, se perfila como la nueva gobernadora.

Mientras tanto, en Pando, Gabriela de Paiva, de la alianza Libre, fue elegida en primera vuelta.

La elección de ambas marca un hito en la representación política femenina a nivel departamental.

Así quedaron las nueve gobernaciones

En Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre, se impuso en el balotaje.

En Beni, Jesús Tito Egüez, de la alianza Patria, fue electo gobernador.

Por su parte, en La Paz, Luis Revilla asumirá la Gobernación.

En Cochabamba, Leonardo Loza, de la Alianza Unidos por los Pueblos, obtuvo la victoria.

En Potosí, René Joaquino ratificó su triunfo en primera vuelta.

En Chuquisaca, Luis Ayllón fue electo gobernador.

Finalmente, en Oruro, Edgar Sánchez se perfila como el ganador del proceso.

Con estos resultados, el país concluye oficialmente la elección de sus autoridades departamentales, en el marco del calendario definido por el Órgano Electoral Plurinacional.

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