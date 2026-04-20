Las palabras de Jorge 'Tuto' Quiroga tras la victoria de Juan Pablo Velasco en Santa Cruz

El líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, llegó a Santa Cruz y se pronunció tras la victoria de Juan Pablo Velasco, destacando su liderazgo y el futuro que vislumbra para el departamento.

En medio de una plaza llena de seguidores, Quiroga expresó su “enorme felicidad” y orgullo por el resultado electoral, calificando a Velasco como “un líder extraordinario” que logró posicionarse en poco tiempo en la escena política.

Durante su intervención, Quiroga resaltó el intenso proceso electoral que enfrentó Velasco en el último año, señalando que participó en múltiples contiendas, desde las primeras etapas hasta la segunda vuelta.

A su juicio, este recorrido demuestra la capacidad y resiliencia del nuevo gobernador electo, quien —según dijo— representa una nueva generación de liderazgo que impulsará el desarrollo, la modernidad y la inserción de Santa Cruz en el contexto del siglo XXI.

El exmandatario también proyectó un futuro optimista para Santa Cruz bajo este nuevo liderazgo.

“Santa Cruz tiene un futuro grandioso y tiene un líder extraordinario con un potencial enorme”, sostuvo. Asimismo, remarcó que la gestión estará guiada por las demandas regionales: “JP se debe a Santa Cruz. Las directrices se las da Santa Cruz”, concluyó, al tiempo de felicitar a todos los candidatos y reconocer que se trató de una campaña “dura”.

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