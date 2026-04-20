Revelan la identidad del atacante a la producción de 'Sin senos sí hay paraíso'; dejó 3 fallecidos

A un día del fatídico incidente en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, el brigadier general Giovanni Cristancho confirmó que el atacante fue José Cubillos García, de 23 años. El sujeto, que murió en el lugar de los hechos tras la confrontación, había protagonizado otro episodio violento en el mismo centro médico apenas 48 horas antes de la tragedia.

Las cámaras de seguridad del sector Parque Nacional Oriental desmintieron las versiones iniciales sobre una supuesta solicitud de cigarrillos antes del inicio del conflicto. En las grabaciones se observa cómo el agresor pasó junto a las víctimas y regresó segundos después para atacar directamente con un arma punzocortante, sin que mediara palabra alguna.

El ataque cobró la vida de Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de 18 años que se desempeñaba como productor de transporte dentro del proyecto. La segunda víctima fue identificada como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien laboraba como conductor de uno de los vehículos oficiales de la cuarta temporada.

Perdomo fue agredido inicialmente mientras se encontraba en una zona de rejas, mientras que Benavides falleció al intentar intervenir para auxiliar a su compañero durante la agresión. Un tercer integrante del equipo técnico permanece bajo observación médica con diagnóstico reservado, tras ser trasladado de urgencia por heridas de gravedad sufridas en el mismo evento.

Movimiento 'Silencio en el set' y clamor de justicia

La comunidad artística de Colombia ha reaccionado con una campaña masiva en redes sociales bajo la consigna de respeto y seguridad para los trabajadores del entretenimiento. Figuras destacadas como Carolina Gaitán y Carmen Villalobos han liderado los homenajes públicos, compartiendo imágenes de sus compañeros y exigiendo que se esclarezcan las responsabilidades del entorno.

La Policía Metropolitana de Bogotá sostiene la hipótesis de que el crimen fue un acto de intolerancia pura, descartando de manera oficial cualquier intención de hurto hacia el equipo. Actualmente, las autoridades mantienen bajo custodia a cuatro personas detenidas en la escena, con el fin de determinar si tuvieron alguna participación o responsabilidad en el desarrollo de los hechos.

Fuente: El Heraldo.

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