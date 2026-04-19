Quiso sacarse una foto con una “estatua” de Messi y vivió el susto de su vida

Corina Severo vivió un momento tan inesperado como desopilante mientras grababa contenido para sus redes sociales.

La joven vio lo que parecía ser una estatua de Lionel Messi y decidió acercarse para interactuar frente a cámara. Sin dudarlo, se puso cara a cara con la figura y le habló con total naturalidad.

“¿Qué onda, crack de la vida, todo bien?”, le dijo entre risas.

Pero segundos después ocurrió lo impensado: la supuesta estatua le respondió.

“¡Ay, qué susto! No sabía, pensé que era una estatua”, reaccionó Corina, completamente sorprendida y entre carcajadas.

El video fue compartido en TikTok y rápidamente explotó en reproducciones. La publicación ya superó los 15 millones de vistas y acumuló más de dos millones de “me gusta”.

En los comentarios, los usuarios también se sumaron a las bromas.

“¿Cómo te recuperás socialmente después de eso?”

“Me muero de vergüenza, y eso que no me pasó a mí”.

“Hasta yo me asusté cuando le respondió”.

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