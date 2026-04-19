Quiso sacarse una foto con una “estatua” de Messi y vivió el susto de su vida

La joven se acercó confiada a una supuesta estatua de Lionel Messi para grabar un video, pero todo cambió cuando la figura le habló y la dejó completamente paralizada.
19/04/2026 19:13
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Corina Severo vivió un momento tan inesperado como desopilante mientras grababa contenido para sus redes sociales.
La joven vio lo que parecía ser una estatua de Lionel Messi y decidió acercarse para interactuar frente a cámara. Sin dudarlo, se puso cara a cara con la figura y le habló con total naturalidad.
“¿Qué onda, crack de la vida, todo bien?”, le dijo entre risas.
Pero segundos después ocurrió lo impensado: la supuesta estatua le respondió.
“¡Ay, qué susto! No sabía, pensé que era una estatua”, reaccionó Corina, completamente sorprendida y entre carcajadas.
El video fue compartido en TikTok y rápidamente explotó en reproducciones. La publicación ya superó los 15 millones de vistas y acumuló más de dos millones de “me gusta”.
En los comentarios, los usuarios también se sumaron a las bromas.
“¿Cómo te recuperás socialmente después de eso?”
“Me muero de vergüenza, y eso que no me pasó a mí”.
“Hasta yo me asusté cuando le respondió”.
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