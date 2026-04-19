“La casa del horror”: Los escalofriantes dibujos que hacían los niños encerrados por cuatro años

Fue una vecina quien alertó a la Policía sobre una extraña situación en una casa de la ciudad española de Oviedo, que rápidamente fue bautizada como “la casa del horror”.

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, encontraron a dos gemelos de 8 años y a otro niño de 10. Los tres llevaban barbijos, pañales y vivían completamente aislados.

Según la investigación, los chicos pasaron los últimos cuatro años encerrados en un chalet de Fitoria, un pequeño pueblo de apenas 155 habitantes ubicado a cinco kilómetros de Oviedo. Es decir, permanecían recluidos desde que los gemelos tenían 4 años y el mayor, 6.

Monstruos en las cunas

Uno de los hallazgos que más impactó a los investigadores fueron los dibujos que los nenes hacían en las cunas donde los obligaban a dormir. Eran imágenes de monstruos y figuras aterradoras que, para la Policía, reflejaban el miedo y el encierro que atravesaron durante años.

“Los niños estaban fatal, era una cosa absolutamente indignante. No malnutridos, porque alimentados sí estaban. Pero también sucios, y secuestrados, separados de la realidad completamente”, relató un policía en declaraciones al diario El Mundo.

El agente agregó que, al salir al jardín de la casa, los chicos se sorprendieron al ver un caracol.

“Cuando los sacamos de la casa, en el jardín, al que ni siquiera salían, vieron un caracol y se volvieron locos, fliparon”.

Quiénes eran los padres

Los padres fueron identificados como Christian S., un filósofo alemán que trabajaba de manera remota en Recursos Humanos, y M. A. S..

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, junto con el Ministerio Fiscal, ordenó prisión preventiva sin fianza para ambos.

Además, el juez suspendió la patria potestad y la custodia de los menores, que ahora quedaron bajo la protección del Principado de Asturias. También se abrió una causa por violencia doméstica, abandono y una posible detención ilegal, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La obsesión por el Covid, una de las hipótesis

Los investigadores creen que el miedo extremo al Covid podría haber sido una de las causas que llevó a la familia a mantener a los chicos encerrados.

“Llamaba la atención el almacenamiento de medicamentos. Había cajas por todas partes”, explicó el comisario Francisco Javier Lozano.

Según trascendió, la madre pidió a la Policía y a los trabajadores sociales que tuvieran “muchísimo cuidado” con sus hijos. Incluso, antes de dejarlos acercarse, les colocó tres barbijos a cada uno.

“Nos dijo: ‘Tengan mucho cuidado, por favor, están muy enfermos’”, reveló una fuente a El Mundo.

Sin embargo, cuando los chicos fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias, los médicos comprobaron que no padecían ninguna enfermedad.

La consejera de Derechos Sociales de Asturias, Marta del Arco, explicó en Antena 3 que los menores atraviesan una etapa de evaluación para determinar las secuelas físicas, psicológicas y sociales que dejó la situación de aislamiento extremo.

“Es muy pronto para valorar realmente”, señaló, y remarcó que ahora lo más importante es darles tiempo para adaptarse a una nueva vida.

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