Un joven ejecutó de cinco tiros al hombre que asesinó a su madre

La ciudad brasileña de Frutal quedó conmocionada por un caso de venganza marcado por el dolor y la violencia.

Marcos Antônio da Silva Neto asesinó de cinco disparos a Rafael Garcia Pedroso, el hombre que en 2016 había matado brutalmente a su madre, Glauciane Cipriano, de unas 20 puñaladas.

Según la Policía, Marcos siguió durante semanas los movimientos de Rafael y el pasado 31 de marzo decidió actuar.

El hombre esperaba a su esposa frente a una unidad de salud cuando fue sorprendido por el joven, que le disparó cinco veces por la espalda.

Rafael murió en el lugar, mientras Marcos escapó en motocicleta.

La historia se remonta al 3 de julio de 2016, cuando Rafael asesinó a Glauciane durante un asado, delante de varias personas y del propio Marcos, que entonces tenía apenas ocho años.

Tras aquel crimen, Marcos y sus hermanos quedaron al cuidado de su abuela materna.

Ahora, el joven permanece prófugo, aunque su abogado aseguró que tiene intención de entregarse.

“Nunca eludió a las autoridades y expresó inequívocamente su intención de confesar los hechos”, afirmó su defensa.

El abogado también reveló que Marcos justificó el crimen con una frase que resume el trauma que arrastró durante años: “Vi cómo mató a mi madre”.

La Policía Civil ya pidió su detención preventiva y espera una decisión judicial mientras continúa la investigación.

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