“Si a Santa Cruz le va bien, a Bolivia le va bien”: Velasco promete trabajo inmediato y unidad tras su victoria

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, salió la noche del domingo de su domicilio para brindar declaraciones en exclusiva a Red Uno, luego de conocerse los resultados preliminares que lo perfilan como ganador.

“Primero que nada, gracias Santa Cruz, gracias a todos por darnos el apoyo. Estamos muy contentos, muy agradecidos”, expresó, destacando el esfuerzo de su equipo durante la campaña.

Velasco reconoció que el nuevo ciclo estará marcado por desafíos económicos y políticos, pero aseguró que iniciará funciones de inmediato.

“Se vienen tiempos grandiosos para Santa Cruz, pero también mucho trabajo… sabemos que tenemos una crisis profunda en los tres niveles del Estado y vamos a trabajar desde mañana a las 6 de la mañana”, afirmó.

Además, adelantó que impulsará una transición “transparente y eficiente”, tomando en cuenta que resta menos de un mes para el cambio de mando.

El líder político también hizo énfasis en la coordinación con distintas autoridades y sectores.

“Vamos a trabajar con el presidente, con sus ministros, con los alcaldes de los 56 municipios… tenemos que lograr consensos porque los problemas estructurales no se solucionan solo desde el Ejecutivo”, sostuvo.

Asimismo, remarcó su compromiso de gobernar “para todos”, incluyendo a quienes no respaldaron su candidatura: “Las puertas están abiertas”.

En el plano personal, Velasco reveló que su familia fue lo primero que vino a su mente tras conocer los resultados. “Todo el sufrimiento de las últimas semanas ha sido muy duro, pero todo va a valer la pena”, dijo.

Proyectó a Santa Cruz como un motor económico del país: “Podemos hacer una potencia económica a nivel internacional… si a Santa Cruz le va bien, a Bolivia le va bien”.

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