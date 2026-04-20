“Gobernación en crisis”: analista advierte el difícil escenario que enfrentará Velasco

Conocidos los resultados del balotaje en Santa Cruz, el gobernador electo, Juan Pablo Velasco, asumirá funciones en un contexto financiero complejo, marcado por una baja ejecución presupuestaria al inicio de 2026 y una fuerte presión del gasto corriente.

El analista económico Rubén Arias advirtió que la nueva gestión enfrentará una crisis estructural en la Gobernación, debido a que el nivel de ingresos no se ajusta a la realidad económica del departamento.

“Estamos sujetos a ingresos que provienen del Estado. Muchos recursos llegan a través de impuestos y transferencias, lo que limita la generación de ingresos propios. Velasco está recibiendo una Gobernación en crisis económica, con una presión fiscal derivada de una estructura que no ha sido modificada y sin normativa que impulse ese cambio”, señaló.

Arias explicó que el presupuesto departamental para la gestión 2026 asciende a $us 2.000 millones; sin embargo, en el primer trimestre no se ha ejecutado ni el 10%.

Además, indicó que más del 50% del presupuesto se destina al pago de sueldos y salarios, lo que reduce el margen para inversión pública.

“Casi el 80% de los ingresos proviene de fuentes externas. La Gobernación depende de transferencias y recursos que no genera directamente. De ahí surge el debate del 50-50 y la posibilidad de que las autoridades departamentales logren mejorar su situación financiera”, agregó.

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