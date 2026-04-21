Hoy es gala de eliminación: una de estas voces deberá abandonar la competencia

La emoción y la tensión llegan esta noche a La Gran Batalla – Duelo de Voces con una nueva gala de eliminación que promete momentos intensos sobre el escenario.

Dos participantes femeninas quedaron en zona de riesgo luego de revelarse la puntuación secreta de Marco Veizaga, una nota que terminó cambiando la tabla de posiciones.

Tras sumar todos los puntajes, Sarahni Paniagua obtuvo 4,3 puntos, mientras que Nickole Vargas quedó con 3,5, convirtiéndose en las concursantes con menor calificación de la semana.

Esta será la tercera vez que Nickole enfrente una gala de eliminación, por lo que llega decidida a defender su lugar y demostrar que todavía tiene mucho por dar en la competencia.

Sarahni, por su parte, buscará sorprender al jurado y al público con una presentación que le permita seguir avanzando.

Mientras tanto, en la parte alta de la tabla se consolidaron Jonatan con 8,2 puntos y Esteban con 7,0, quienes se posicionaron como los mejores de la semana.

La expectativa ahora está puesta en saber cuál de las dos voces logrará quedarse y cuál deberá despedirse de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play