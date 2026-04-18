“No fue tu noche”: Enrique recibió críticas por desafinación e inseguridad

El segundo participante de la noche fue Enrique Cuellar, una de las voces más queridas de la competencia y de las más esperadas sobre el escenario.

El integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo interpretó Para siempre de Magneto, pero esta vez en versión bachata.

Aunque la presentación tuvo ritmo, emoción y una propuesta distinta, el jurado coincidió en que no logró alcanzar el nivel que Enrique mostró en anteriores galas.

Para Tito Larenti, hubo fallas de afinación y respiración.

“Me encantaría encontrar al Enrique de antes. Hay ciertas fallas, como dando vueltas en la entonación. Hay cosas que pasan con la respiración y no sé qué ocurre ahí. La verdad, no creo que haya sido una buena noche”, indicó.

Por su parte, Marco Veizaga destacó la reversión, pero aseguró que esperaba mucho más.

“Me encantó la versión, pero Enrique nos ha puesto una vara muy alta desde el principio de la competencia. Ya estamos a mitad del programa y hay que mantener ese nivel. Me gustó, pero no fue suficiente para superarlo”, señaló.

Para Diego Ríos, el participante se mostró incómodo e inseguro.

“La versión estuvo buena, pero no fue una buena noche. Te noté incómodo, desafinado y raro. Entraste muy inseguro. Esta fue flojita, no me gustó”, afirmó.

Finalmente, Alenir Echeverría coincidió en que Enrique no logró encontrar estabilidad en su voz.

“La reversión estuvo espectacular, pero Enrique estuvo con la voz destemplada. Véanse en el programa, escúchense y analicen lo que está pasando. Considero que esta no es tu noche”, expresó.

Posteriormente se conoció que Enrique obtuvo un promedio parcial de 4.0, sin tomar en cuenta todavía el voto secreto de Marco Veizaga.

Tras escuchar las observaciones, Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo aseguraron que revisarán las grabaciones para identificar los errores y trabajar en ellos.

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