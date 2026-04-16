Mikaela arriesgó con una entrada a capela y dividió al jurado

La noche subió de intensidad cuando fue el turno de Mikaela Malky, del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo, quien llegó al escenario con una propuesta distinta y cargada de emoción.

Mikaela interpretó “Ya nada queda”, de Kudai, en una versión pop techno experimental que arrancó a capela, una decisión artística que marcó su presentación y encendió el debate entre los jueces.

Tito Larenti reconoció el riesgo asumido por la participante y, a pesar de algunos errores, decidió darle su voto de confianza.

“Hubo cositas, te complicaste sola quizá sin querer. Entrar sola fue atreverse y lo aplaudo. A mí me gustó, yo voy a apostar más allá de algunos tropiezos, confío en ti Mikaela”, expresó.

En la misma línea, Marco Veizaga destacó el inicio a capela y valoró la capacidad de la artista para sobreponerse a las dificultades.

“Esa capela que hiciste, espectacular. Ese riesgo que han corrido, alucinante. Hubo un pequeño tropiezo, pero me encantó cómo te reconstruiste, y eso es lo que hace un artista: salir airoso”, señaló.

Sin embargo, no todos coincidieron. Diego Ríos fue más crítico y aseguró que la presentación no estuvo a la altura de otras noches.

“A mí particularmente no me gusta que se compliquen solos. Te noté muy insegura al comienzo y es por la pista. No vi que lo superaran. Para mí no estuvo muy bueno, estuviste muy sola al principio”, afirmó.

Alenir Echeverría, por su parte, destacó el potencial vocal de Mikaela, aunque también señaló momentos de desconexión durante la interpretación.

“Me encanta tu voz, tienes una voz espectacular. Impresionante tu entrada vocal, cantaste bien, pero te perdiste por momentos. Para mí no estuvo espectacular, estuvo más o menos”, indicó.

Finalmente, se dio a conocer la puntuación del jurado —sin incluir el voto secreto de Marco Veizaga— y Mikaela obtuvo un promedio de 5.0, una calificación que refleja una de las presentaciones más debatidas de la noche.

Desde el equipo, Juanpi Ojeda aseguró que seguirán trabajando y que tomarán en cuenta cada observación, recordando que en la competencia no siempre se logra conquistar a todos, pero cada gala es una nueva oportunidad para crecer.

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