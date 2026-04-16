Kevin Córdova sorprendió con una balada y dejó atrás las críticas

La noche de este miércoles continuó cargada de sorpresas con la presentación de Kevin Córdova, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Tras varias galas marcadas por cuestionamientos debido a su inclinación exclusiva por la cumbia, Kevin decidió dar un giro a su propuesta artística e interpretar “Sin ti”, de MDO, en una versión de balada pop con instrumentos andinos.

El cambio no pasó desapercibido. Desde los primeros acordes, el participante mostró una faceta distinta, más íntima y emocional, que permitió que su voz tomara protagonismo en el escenario.

Alenir Echeverría destacó el crecimiento vocal del participante y celebró la decisión de explorar nuevos estilos.

“Estamos buscando un artista versátil, y esta canción ha lucido tu voz, que eso es lo que estábamos buscando. Más allá de algunos nervios y pequeñas desafinaciones, este estilo ha sido maravilloso para ti. Tu voz ha salido limpia, te has lucido, estoy encantada”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti valoró el potencial de Kevin para desenvolverse en distintos géneros, aunque remarcó aspectos técnicos a mejorar.

“En canciones como esta se siente que puedes lucirte más. Es cuestión de trabajar el aire, la respiración. Hubo fallas en la afinación, pero es parte del proceso. Yo te escuché pleno, en tu color de voz y rango vocal”, señaló.

Marco Veizaga también resaltó la actitud sobre el escenario y la conexión emocional lograda con la interpretación.

“Me gustó tu actitud, cómo has sentido la canción. Lograste transmitir y eso es clave. Han encontrado una línea muy linda que se puede explotar. Vamos por buen camino, seguí así”, afirmó.

Finalmente, Diego Ríos coincidió en que la elección del tema fue acertada y permitió que el participante mostrara su verdadero potencial.

“Esta canción hizo que tu voz esté plena, a eso es a lo que yo me refería”, indicó.

Al cierre de la presentación, se dio a conocer la puntuación promedio del participante, que alcanzó un 6.7, sin incluir el voto secreto de Marco Veizaga.

Desde su equipo, Maisa Roca destacó el trabajo realizado y aseguró que la presentación se ejecutó tal como fue ensayada, marcando un paso firme en la evolución artística de Kevin dentro de la competencia.

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