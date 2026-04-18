Nickole Vargas no convenció al jurado y quedó en zona de riesgo

La última noche de competencia no comenzó de la mejor manera para Nickole Vargas.

La integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez fue la primera en subir al escenario y se jugó todo por seguir avanzando en la competencia.

Nickole interpretó la canción Sálvame, popularizada por Anahí y RBD, llevándola a una versión de pop urbano.

Sin embargo, su presentación no logró convencer al jurado.

Para Diego Ríos, la participante mostró una gran diferencia en comparación con la gala de eliminación.

“Evidentemente, yo creo que el problema que tienes es la confianza en las canciones, porque no puede ser que en la gala de eliminación cantes de una manera y luego vengas ahora y haya tanta desafinación, tanto aire suelto. Sigo sin entender. Tu voz es muy bonita, pero no me gustó”, señaló.

La crítica fue compartida por Alenir Echeverría, quien aseguró que la voz de Nickole volvió a sonar destemplada.

“Preocupada, otra vez tu voz destemplada, otra vez. Nada que ver con lo que vimos el lunes. No sé por qué te gusta trabajar con tremenda presión. Este tema es hermoso para interpretarlo y vivirlo, y otra vez estuvo mal cantado”, afirmó.

Por su parte, Tito Larenti lamentó que no haya sido la mejor noche de la participante.

“No es tu noche, Nickole. Honestamente esperaba que te superaras esta noche, porque vienes de dos galas de eliminación difíciles y las superaste bien”, indicó.

Finalmente, Marco Veizaga también expresó su decepción.

“No me gustó mucho. No entiendo si te gusta ir al límite o estar en gala de eliminación. Esta es una competencia muy seria y esperaba mucho más de vos”, dijo.

Nickole reconoció que los nervios, la presión y la adrenalina pudieron jugarle en contra.

La baja presentación se reflejó en la puntuación final: obtuvo un promedio de 3.7, lo que la dejó directamente en zona de riesgo.

Antes de cerrar la participación, Carlos Pérez le recordó que todavía queda camino por recorrer y que deberán seguir trabajando para mejorar.

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