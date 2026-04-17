“Vi el susto de los pasajeros y tienen toda la razón”: Ministro se pronuncia sobre incidente de BoA

El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Mauricio Zamora, se pronunció sobre la emergencia registrada este jueves en un vuelo de Boliviana de Aviación que cubría la ruta entre La Paz y Cobija.

La autoridad aseguró que ya solicitó un informe técnico detallado para esclarecer lo ocurrido y reconoció el temor que vivieron los pasajeros a bordo.

“Yo vi el susto de los pasajeros y tienen toda la razón”.

Zamora también aclaró que no existió una falla de motor, como señalaron algunos pasajeros, sino un problema en el sistema de la aeronave.

“Un pasajero decía que el motor se apagó y eso no es así. Fue una falla en el sistema que hay que pedir un informe más detallado”.

El incidente ocurrió este jueves 16 de abril, cuando el vuelo OB 400, operado por la aeronave CP-2925, declaró emergencia durante el descenso hacia el aeropuerto Capitán Aníbal Arab de Cobija debido a una alerta en el sistema de presurización. La tripulación activó los protocolos de seguridad y el avión aterrizó sin heridos ni daños mayores.

Sobre el estado de la flota de BoA, el ministro afirmó que todas las aeronaves cumplen con sus mantenimientos programados y remarcó que la prioridad es garantizar la seguridad operacional.

“Todos los aviones de BoA están con sus mantenimientos. Lo que yo más exijo es que se tenga toda la seguridad y no sale ningún vuelo si no tiene las medidas de seguridad”.

Asimismo, reconoció que las aeronaves de la empresa ya tienen varios años de operación y que, pese a los controles periódicos, siempre existe la posibilidad de fallas técnicas.

“Estos son aviones que ya tienen sus buenos años y se les hace sus mantenimientos periódicos, pero obviamente siempre puede haber este tipo de fallas”.

Zamora anunció que espera contar con un informe técnico hasta este viernes y ofreció disculpas por lo sucedido.

“Pido disculpas por lo que pasó”.

Por otro lado, el ministro confirmó que Eduardo Alejandro Valdivia asumirá la gerencia de Boliviana de Aviación, en reemplazo de la anterior administración.

Según explicó, el cambio responde a una nueva etapa de reestructuración de la empresa y a la necesidad de afrontar mayores desafíos ante el escenario de cielos abiertos.

“Para esta siguiente fase de la reestructuración de BoA he definido que entre Eduardo Valdivia, una persona de gran experiencia”.

Zamora señaló que la resolución suprema ya fue firmada por el presidente y por su despacho, y que la posesión oficial se realizará el lunes.

“Con el tema de cielos abiertos se viene mucha competencia y BoA tiene que estar preparada para esto”.

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