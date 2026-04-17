Előd Tóásó: "Hubo una intención exacta para ejecutar personas en el Hotel Las Américas"

Előd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes del operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, rompió el silencio en Que No Me Pierda para reafirmar que la acción, que terminó con la vida de tres extranjeros, no fue un enfrentamiento, sino una ejecución planificada. Según Tóásó, las pruebas médicas y periciales confirman el uso excesivo de la fuerza y la intención de matar por parte de los agentes estatales.

Relato de una ejecución

Tóásó recuerda con claridad la noche en que su habitación fue blanco de una ráfaga de proyectiles. El sobreviviente atribuye su permanencia con vida a un hecho fuera de lo común.

"Sobreviví por suerte, primeramente porque me han disparado 13 o 14 balas en mi habitación, estaba delante de la puerta y ninguno me tocó. Así que yo pienso que es una suerte y un concepto de Dios porque otros no tenían tanta suerte", afirmó Tóásó.

Sin embargo, denunció que tras sobrevivir al tiroteo fue sometido a tratos crueles. Respecto a su compañero Árpád Magyarosi, Tóásó reveló detalles estremecedores: "Le han disparado, le han enmanillado, pero estaba sobreviviendo más de media hora y a una cuadra cerca estaba el hospital y no lo llevaron... le dispararon más ,desde atrás, enmanillado, así que sí hubo un intento de asesinato".

Un caso "armado políticamente"

Para el sobreviviente, el proceso judicial que lo mantuvo encarcelado en Bolivia por casi seis años fue una estructura diseñada para perseguir a actores políticos. Denunció que, desde el inicio, se le intentó obligar a firmar documentos con listas de nombres para involucrar a personas ajenas al caso.

"No necesitaban iniciar ese caso porque es un caso armado políticamente por el gobierno boliviano (en 2009)... Todo mundo tenía su recompensa para llevar adelante este caso", sostuvo, mencionando que tanto fiscales como jueces que participaron en la investigación y en las detenciones de madrugada recibieron cargos públicos o beneficios económicos posteriormente.

Tóásó también se refirió a las declaraciones del expresidente Evo Morales como una prueba clave ante la justicia internacional: "Es una buena prueba presentada ante la CIDH donde declara que él estaba encabezando la justicia boliviana. No es normal en ningún país democrático que un líder dé órdenes para que hagan ejecuciones extrajudiciales y tortura".

La esperanza en la Corte IDH

Actualmente, junto a la madre de Michael Dwyer, Mario Tadic y otros afectados, Tóásó aguarda el inicio del juicio oral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El demandante espera que la sentencia no solo traiga un resarcimiento económico, sino que obligue a Bolivia a realizar una reforma estructural en su sistema judicial.

"Analizo la situación que en este año vamos a tener la sentencia... nuestra sentencia va a sentar un muy buen precedente para otros bolivianos también para que puedan luchar por su justicia", vaticinó.

Finalmente, aunque asegura tener "el corazón roto" por la situación del país y extrañar su cultura y su gente, Előd Tóásó fue claro al señalar que no regresará al territorio nacional hasta que existan garantías plenas: "Ahora no me siento con seguridad a volver... puede ser que un día voy a visitar a Bolivia cuando sienta que estoy en seguridad".

El caso se encuentra actualmente en la etapa final ante la CIDH. Los demandantes solicitan justicia por ejecuciones extrajudiciales, tortura y detención arbitraria tras 17 años de iniciados los hechos en Santa Cruz.

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