Víctimas del caso ‘Hotel Las Américas’ exigen justicia frente a la Procuraduría

Tres víctimas del emblemático caso ‘Hotel Las Américas’ se presentaron ante la Procuraduría General para exigir una reunión urgente que esclarezca los avances judiciales del proceso. Los afectados buscan que la actual gestión gubernamental fije una postura clara respecto a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales.

Gelafio Santistevan, víctima del caso, afirmó: “Hemos venido a presentar un memorial para apersonarnos ante el procurador general solicitando una reunión con él, ya que venimos hace tres gobiernos peregrinando por un poco de justicia”.

El objetivo principal es poner al tanto a las autoridades sobre el estado de las cortes internacionales activadas y evitar que el proceso se dilate más tiempo.

Por su parte, Alcides Mendoza fue contundente al señalar que no puede ser que las personas que armaron, asesinaron, difamaron y encarcelaron estén libres actualmente.

Carlos Guedes respaldó esta postura al manifestar que la intención colectiva es simplemente "que esto no quede en la impunidad".

