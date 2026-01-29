Roban alrededor de Bs. 15 mil en restaurante típico a pasos de la Plaza Principal

La inseguridad golpeó violentamente el centro histórico durante la madrugada de este jueves, afectando a un restaurante de comida típica. El asalto ocurrió en plena calle 24 de Septiembre, a escasa media cuadra de la Plaza Principal, donde los delincuentes sustrajeron equipos y enseres valorados en 15 mil bolivianos.

Los asaltantes emplearon herramientas de corte para vulnerar los accesos y se tomaron el tiempo de desmantelar el sistema de vigilancia y sonido. Ronald San Miguel, propietario del lugar, relató con impotencia:

“Entraron en la madrugada, alrededor de las 4 a.m. Han destrozado la puerta principal con un cortafrío me imagino, han forzado la puerta y han destrozado las chapas”.

Además de los televisores y la caja de seguridad, los sujetos cargaron con garrafas antes de abandonar la escena con total descaro. "Se han llevado mis equipos de sonido, televisores, caja de dinero con dinero, garrafas; incluso se han dado el lujo de dejar las luces encendidas en el restaurante", lamentó la víctima.

