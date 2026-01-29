¡Atención! Estos son los requisitos para cobrar la renta a partir del 2 de febrero

Evite contratiempos en ventanilla y asegure su pago cumpliendo con la documentación actualizada que exige el Senasir para este nuevo periodo.
29/01/2026 8:19
El Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) ha ratificado que todo está listo para el inicio del pago de rentas de enero. Para que el proceso sea fluido y los beneficiarios puedan disponer de sus recursos sin demoras, es fundamental cumplir con los protocolos de seguridad y los documentos de respaldo exigidos por las entidades financieras autorizadas.
Documentación obligatoria para el cobro
Si usted planea acudir a cualquier agencia del Banco Unión a partir de este lunes, debe asegurarse de llevar consigo:
Cédula de Identidad: El documento original debe estar vigente y ser plenamente legible.
Boleta de Pago: Es necesario presentar la última boleta de pago recibida como comprobante de respaldo para la verificación en el sistema.
Seguridad y nuevas modalidades
Las autoridades recuerdan que mantener estos requisitos a mano no solo agiliza su atención, sino que garantiza la transparencia del proceso. Además, para quienes buscan una experiencia más moderna y libre de esperas, se mantienen vigentes opciones alternativas.
"Para mayor comodidad y seguridad, consulte la opción de abono en cuenta, una alternativa rápida y sin filas", destaca el comunicado oficial del Senasir.
El cronograma de atención en las agencias bancarias se mantendrá de acuerdo con los horarios establecidos por el Banco Unión, recomendando a los adultos mayores asistir acompañados si lo consideran necesario para su mayor seguridad.
