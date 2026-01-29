TEMAS DE HOY:
¡Atención! Estos son los requisitos para cobrar la renta a partir del 2 de febrero

Evite contratiempos en ventanilla y asegure su pago cumpliendo con la documentación actualizada que exige el Senasir para este nuevo periodo.

Red Uno de Bolivia

29/01/2026 8:19

Foto: Senasir
Bolivia

El Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) ha ratificado que todo está listo para el inicio del pago de rentas de enero. Para que el proceso sea fluido y los beneficiarios puedan disponer de sus recursos sin demoras, es fundamental cumplir con los protocolos de seguridad y los documentos de respaldo exigidos por las entidades financieras autorizadas.

Documentación obligatoria para el cobro

Si usted planea acudir a cualquier agencia del Banco Unión a partir de este lunes, debe asegurarse de llevar consigo:

  • Cédula de Identidad: El documento original debe estar vigente y ser plenamente legible.

  • Boleta de Pago: Es necesario presentar la última boleta de pago recibida como comprobante de respaldo para la verificación en el sistema.

Seguridad y nuevas modalidades

Las autoridades recuerdan que mantener estos requisitos a mano no solo agiliza su atención, sino que garantiza la transparencia del proceso. Además, para quienes buscan una experiencia más moderna y libre de esperas, se mantienen vigentes opciones alternativas.

"Para mayor comodidad y seguridad, consulte la opción de abono en cuenta, una alternativa rápida y sin filas", destaca el comunicado oficial del Senasir.

El cronograma de atención en las agencias bancarias se mantendrá de acuerdo con los horarios establecidos por el Banco Unión, recomendando a los adultos mayores asistir acompañados si lo consideran necesario para su mayor seguridad.

