¡Atención! Estos son los requisitos para cobrar la renta a partir del 2 de febrero

El Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) ha ratificado que todo está listo para el inicio del pago de rentas de enero. Para que el proceso sea fluido y los beneficiarios puedan disponer de sus recursos sin demoras, es fundamental cumplir con los protocolos de seguridad y los documentos de respaldo exigidos por las entidades financieras autorizadas.

Documentación obligatoria para el cobro

Si usted planea acudir a cualquier agencia del Banco Unión a partir de este lunes, debe asegurarse de llevar consigo:

Cédula de Identidad: El documento original debe estar vigente y ser plenamente legible.

Boleta de Pago: Es necesario presentar la última boleta de pago recibida como comprobante de respaldo para la verificación en el sistema.

Seguridad y nuevas modalidades

Las autoridades recuerdan que mantener estos requisitos a mano no solo agiliza su atención, sino que garantiza la transparencia del proceso. Además, para quienes buscan una experiencia más moderna y libre de esperas, se mantienen vigentes opciones alternativas.

"Para mayor comodidad y seguridad, consulte la opción de abono en cuenta, una alternativa rápida y sin filas", destaca el comunicado oficial del Senasir.

El cronograma de atención en las agencias bancarias se mantendrá de acuerdo con los horarios establecidos por el Banco Unión, recomendando a los adultos mayores asistir acompañados si lo consideran necesario para su mayor seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play