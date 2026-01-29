Una pareja fue aprehendida en la tranca de Achacachi, en el departamento de La Paz, tras ser sorprendida transportando 500 mil bolivianos en efectivo, sin poder justificar el origen legal del dinero, por lo que ahora es investigada por el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público abrió una investigación contra Efraín Q. R. y Lidia M. A., quienes fueron interceptados por efectivos policiales durante un control vehicular rutinario.

“Al conocer el hecho, la fiscal del caso inició la investigación de oficio y colectó los elementos de convicción que sustentan la imputación formal, como el acta de acción directa, el acta de conteo y secuestro del dinero, además del acta de requisa del vehículo. Los aprehendidos no pudieron demostrar la legalidad del dinero”, explicó Torrez.

Dinero en bolsas y actitud sospechosa

Por su parte, la fiscal del caso, Ingrid Feraudi, detalló que el hecho ocurrió el 27 de enero de 2026, aproximadamente a las 20:15, cuando personal de la Estación Policial Integral (EPI) de Achacachi realizaba controles de rutina.

La pareja circulaba en una camioneta y, al ser intervenida, mostró un marcado nerviosismo, lo que alertó a los efectivos, quienes procedieron a la requisa del motorizado.

Durante la revisión se encontró el dinero oculto en cajas y bolsas, y ante la consulta sobre su procedencia, los ocupantes no lograron justificar ni presentar documentación que respalde el origen del medio millón de bolivianos.

Ambos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanecen en celdas policiales, mientras la Fiscalía solicitó su detención preventiva.

